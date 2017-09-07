Биржевой курс доллара упал ниже 57 рублей

Российский рубль взял курс на укрепление, благодаря повышению мировых цен на нефть, подскочивших до $54,5 за баррель. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара уже опустился ниже 57 рублей, евро постепенно опускается к отметке 68 рублей.

К 14:20 мск биржевой курс доллара опустился до 56,98, а минимальный курс сделки составил 56,96 рубля за единицу американской валюты. В то же время евро продавался по 68,26 рубля, но в ходе торгов курс европейской валюты опускался до 68,13 рубля.

Тем не менее, по итогам утренних биржевых торгов Банк России понизил курс «американца» до 57,1411 рубля, евро – до 68,2436.

Как отмечают аналитики, поддержкой рублю выступает повысившийся спрос на российские долговые инструменты с учетом высокой ключевой ставки Банка России, которая сейчас составляет 9% годовых, тогда как официальная инфляция, по заверению Минэкономразвития, опустилась до 3,2%.

«Движемся в рамках тренда на укрепление рубля – большинство факторов в его пользу: евро/доллар дорожает, нефть укрепляется, высокая рублевая доходность и одновременно слабый валютный бид. Уровень 57,00 – просто одна из психологических круглых отметок, по которым можем бить и дальше, и следующей целью может стать 56,50 рубля за доллар», – прокомментировал ситуацию Игорь Акиньшин из «Альфа-банка», слова которого цитирует Reuters.

Валютные торги проходят на фоне роста мировых цен на нефть. «Черное золото» марки Brent набирает с начала дня почти полпроцента, и баррель оценивается в $54,45. Ранее была тестирована отметка $54,67, второй раз за 4,5 месяца.

На форексе пара евро/доллар торгуется вблизи $1,1980, и евро дорожает более чем на полпроцента по отношению к валюте США. Индекс доллара теряет полпроцента к корзине из 6 валют, оцениваясь в 91,84 пункта.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 07.09.17

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