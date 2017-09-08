Официальный курс доллара опустился до 57 рублей

По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на выходные и понедельник официальный курс доллара до 57 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный евро будет стоить дороже на 44 копейки, чем сегодня, – 68,6923 рубля.

Валютные торги проходили на фоне минимальных колебаний мировых цен на нефть. «Черное золото» марки Brent продолжает, как и накануне, колебаться вблизи отметки $54,5 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется около уровня $49 за баррель.

Как отмечают аналитики, основное влияние на повышение курса евро оказали изменения на международном рынке, где европейская валюта дорожает по отношению к американской. Индекс доллара теряет почти полпроцента к корзине из шести валют, оцениваясь в 91,25 пункта.

В то же время общую поддержку оказывают стабилизировавшиеся на относительно высоком уровне цены на нефть, а также привлекательность отечественной валюты для спекулятивных операций carry-trade.

Впрочем, как отмечают финансисты банка «Зенит», основной поток капитала со стороны керри-трейдеров прошел и сейчас наблюдается его инерционное движение. «Долговой рынок полностью учел пересмотр прогнозов сентябрьского снижения ставки с 25 до 50 бп после публикации инфляционной статистики августа», – обращают внимание эксперты.

В то же время аналитики банка «Санкт-Петербург» прогнозируют ослабление отечественной валюты. «Полагаем, что текущая волна оптимизма в отношении всего EM (emerging markets – рынки развивающихся стран), и российского рынка в частности, не будет продолжительной. Полагаем, что к концу года курс доллара будет в районе (и даже превысит) 60 руб./долл», – говорится в обзоре.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 08.09.17

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