Евро официально стал дороже 69 рублей

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России заметно повысил на завтра, 14 сентября, официальные курсы американской и европейской валют. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг курс доллара будет на 40 копеек выше – 57,6679 рубля. Курс евро повышен почти на 55 копеек – до 69,0977 рубля.

Биржевые валютные торги проходили на фоне незначительного понижения мировых цен на нефть, которые к настоящему времени вновь возобновили рост. Сейчас «черное золото» марки Brent продается по $54,7 за баррель (+0,7%). Американская нефть торгуется вблизи уровня $48,6 (+0,9%).

В то же время на международном валютном рынке доллар дешевеет относительно евро на фоне ожиданий новых сигналов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитики уже обращали внимание, что впервые с июня спекулянты находятся в чистом «лонге» по российской валюте. Это значит, что «топливо» для технического укрепления рубля закончилось.

«Что до фундаментальной картины, она, по-прежнему, невесёлая. Нефть рискует развить движение к новым минимумам, долговой и, как следствие, валютный рынок рискуют оказаться под давлением проблем банков т.н. «московского кольца», связанных с попавшим ранее под санацию «Открытием». Геополитические риски могут спровоцировать усиление «бегства в качество», тем более что Россия может быть непосредственно затронута конфликтом на Дальнем Востоке», – говорится в обзоре аналитика ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского.

По его оценке, фаза активного укрепления рубля, скорее всего, закончилась. «Мы рекомендуем активно продавать рубль, не дожидаясь дальнейших попыток его укрепления. Цель внутри текущей недели – 58,7. Мы ожидаем взятия этого уровня, после чего – ускорения в направлении 60, и, далее, 62», – прогнозировал эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

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