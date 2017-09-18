Биржевой курс евро снова поднялся выше 69 рублей

Сегодня во второй половине дня на торгах на Московской бирже курс европейской валюты вновь превысил отметку в 69 рублей. В то же время, как передает корреспондент РИА «Новый День», биржевой курс доллара стал приближаться к уровню 58 рублей.

К 14:50 мск биржевой курс евро поднялся до 69,07 рубля, доллара – до 57,78. Поводом для ослабления отечественной валюты стало возобновившееся снижение мировых цен на нефть. Баррель Brent торгуется с понижением на 0,5% на уровне $55,3. Американское «черное золото» марки WTI продается по $49,6 (-0,6%).

По итогам утренних торгов Банк России повысил на завтра, 19 сентября, официальный курс доллара до 57,6242 рубля, евро – до 68,7514.

Как отмечают эксперты, хотя стоимость нефти продолжит оказывать поддержку рублю и российскому рынку, но это не убережет отечественную валюту от умеренного ослабления.

«Дифференциал процентных ставок с основными валютами уже сократился существенно не в пользу рубля, потенциал снижения инфляции при этом уже исчерпан. В банковской системе серьезные проблемы, в том числе в связи с санацией «Открытия», – обратил снимание в своем обзоре аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

По его оценке, все это, как минимум, удержит рубль от укрепления. Еще более вероятно, доллар во второй половине месяца снова уйдет в район 60 рублей за единицу американской валюты.

Между тем, финансисты банка «Санкт-Петербург» обращают внимание, что на этой неделе курс национальной валюты будет определяться внешними факторами – до заседания Федеральной резервной системы США, вероятно, на рынках будет затишье, после которого волатильность, скорее всего, вырастет.

При этом поддержку рублю будет оказывать налоговый период, когда валюта пользуется повышенным спросом. Однако вероятность снижения курса доллара ниже 57 рублей низка. «Считаем, что в 4 квартале сформируются предпосылки для укрепления доллара на глобальном рынке», – говорится в обзоре аналитиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.17

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