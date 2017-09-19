Биржевой курс доллара закрепился выше отметки 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюты продолжают дорожать по отношению к российскому рублю, несмотря на относительно высокие цены на нефть. На торгах на Московской бирже курс доллара закрепился выше отметки 58 рублей, евро приближается к уровню в 70 рублей.

К 10:40 мск биржевой курс доллара достиг отметки 58,13 рубля, евро – 69,74. Эти значения заметно выше официальных курсов, установленных Банком России на сегодня: официально доллар стоит 57,6242 рубля, евро – 68,7514.

Ослабление российской валюты происходит на фоне достаточно стабильных мировых цен на нефть. Как и накануне, «черное золото» марки Brent торгуется выше уровня в $55 за баррель на отметке $55,7. Американская нефть марки WTI колеблется вблизи уровня $50 за баррель.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», налоговый период в России в какой-то степени может оказывать в ближайшие дни поддержку рублю, но едва ли будет определяющим его динамику. Во многом ситуация будет определяться восприятием инвесторами завтрашних решений ФРС (Федеральная резервная система). Регулятор, вероятно, прояснит свою позицию по темпам сокращения баланса, и видение траектории роста ставки, что определит дальнейшую динамику, в том числе, российской валюты.

Ранее эксперты высказывали мнение, что период укрепления рубля завершился. В ближайшей перспективе к концу сентября доллар может подорожать до 60 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 19.09.17

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