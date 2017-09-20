Цены на нефть взлетели выше $56 за баррель: доллар заметно подешевел

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть возобновили активный рост. «Черное золото» марки Brent впервые с апреля подскочило в цене выше $56 за баррель. Эта ситуация повлияла на валютный рынок – американский доллар резко подешевел по отношению к российской валюте.

В настоящее время нефть Brent прибавляет в цене почти 1,5% и продается по $56,08 за баррель. На пике стоимость достигла отметки $56,24, что на 2% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Американское «черное золото» марки WTI торгуется с повышением почти на 1% вблизи отметки $50,5 за баррель.

Как считают аналитики, рост нефтяных цен спровоцирован ураганами в США, в результате чего возникла опасность перебоев в поставках сырья и топлива.

Подорожавшая нефть существенно повлияла на российский валютный рынок. К 17:40 мск на торгах на Московской бирже доллар подешевел до 57,9 рубля, однако в ходе торгов курс американской валюты опускался до 57,73 рубля. В то же время курс евро снизился до 69,48 рубля.

Стоит отметить, что официальные курсы валют на завтра, 21 сентября, будут заметно выше этих значений. Банк России установил курс доллара на уровне 58,1290 рубля, евро – 69,7664.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.09.17

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