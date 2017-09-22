Официальный курс доллара подешевел почти на полрубля

По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на выходные и понедельник официальный курс доллара на 57 копеек – до 57,6527 рубля. В то же время официальный евро подешевел до 69,0737 рубля.

Валютные торги проходили на фоне очередного подъема нефтяных котировок и ослаблении курса доллара на международном рынке. «Черное золото» марки Brent подорожало до $56,5 за баррель. Американская нефть марки WTI повысилась в стоимости до $50,6 за баррель.

Аналитики отмечают, что поддержку рублю продолжает также оказывать налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Тем не менее, судя по оценкам экспертов, даже в этой ситуации курс доллара вряд ли станет дешевле 57 рублей. На биржевых торгах американская валюта сейчас колеблется вблизи отметки 57,5 рубля. В то же время биржевой курс евро опустился ниже 69 рублей и торгуется на уровне 68,93.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.09.17

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