Публичные слушания уйдут в Интернет: значительная часть населения рискует лишиться права голоса / Госдума одобрила проект закона

Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о замене публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности обсуждением в сети Интернет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект вызвал множество нареканий среди депутатов.

До сих пор публичные слушания предполагали прямой диалог между жителями района или субъекта РФ и местными властями и застройщиками. Как отмечается в законопроекте, минус действующего законодательства состоит в том, что оно не содержит требований о регистрации участников слушаний по месту жительства или месту пребывания.

Таким образом, существовала «лазейка», при которой результаты слушаний можно было подтасовать.

«Была поднята проблема систематического игнорирования региональными и муниципальными органами власти мнения граждан при принятии градостроительных решений, что провоцировало волну массовых митингов в Ульяновске, Москве и ряде других территорий», – отметила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, представитель фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

В то же время она подчеркнула, что новый законопроект предполагает «ликвидацию привычных людям очных публичных слушаний», что лишает значительную часть людей, у которых нет возможности использовать компьютер и Интернет, права голоса.

«Повсеместно вводятся общественные обсуждения, а по сути, заочное голосование за предложенный властью вариант и никакого вам диалога», – сказала Костенко.

«Да, привести мигрантов и сотрудников префектуры и выдать их мнение за мнение граждан не получится, однако закон серьезно ограничивает возможность высказаться для подавляющего числа граждан», – констатировала она.

Представитель фракции ЛДПР Алексей Диденко также обратил внимание, что утверждение о снижении временных организационных финансовых затрат – несостоятельно.

«Неинтернетизированные территории и поколения мы исключаем из этого процесса (обсуждения) – много где Интернета просто нет. При этом сайт дешевле чем за полмиллиона не сделать. Откуда у сельского поселения полмиллиона на сайт?» – возмутился он.

В этой связи заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов подчеркнул, что лучшим решением проблемы было бы объединение публичных слушаний и общественных.

«Нужно сохранить схему в существующем порядке и обязать организовать прямую трансляцию в Интернете для тех, кто не смог прийти. А дальше предоставим право проголосовать по итогам (слушаний), но в обязательном порядке с регистрацией и опубликовать все данные», – предложил Нилов.

С его точки зрения, только в таком случае будет реализована главная цель законопроекта – расширение возможностей для граждан высказывать свое мнение и напрямую участвовать в принятии важнейших решений.

Нилов также отметил, что в нынешнем варианте законопроект лоббирует интересы застройщиков, которым было «неприятно» напрямую видеть и слышать протесты людей против их деятельности, «и они решили это все как-то убрать».

Как считает парламентарий, «самым наилучшим вариантом» будет также прописать в законопроекте, что «судьбоносные решения» для городов будут приниматься на общенародных референдумах.

Предполагается, что указанные недочеты будут исправлены ко второму чтению.

Москва, Мария Вяткина

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