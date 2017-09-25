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Мировые цены на нефть взлетели выше $57 за баррель: рубль крепнет

Мировые цены на нефть взлетели выше $57 за баррель: рубль крепнет

Сегодня мировые цены на нефть продолжили рост, поднявшись выше отметки в $57 за баррель. На торгах на Лондонской бирже «черное золото» марки Brent подорожало до $57,03 за баррель. Американская нефть марки WTI, напротив, снижается в стоимости и торгуется вблизи $50,5 за баррель.

Одновременно российский рубль переживает очередной приступ укрепления. К 12:10 мск биржевой курс доллара опустился до 57,34 рубля, хотя в ходе торгов опускался еще ниже – до 57,26 рубля. В то же время курс евро колеблется вблизи отметки 68,25.

Для сравнения: официальный курс американской валюты на сегодня составляет 57,6527 рубля, европейской – 69,0737.

Москва, Анастасия Смирнова

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