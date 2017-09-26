Вторник, 26 сентября 2017, 13:43 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Рубль почти не заметил рекордного взлета нефтяных котировок

Рубль почти не заметил рекордного взлета нефтяных котировок

Взлет нефтяных котировок, поднявшихся к отметке $59 за баррель, почти не отразился курсе российской валюты. Сегодня на торгах на Московской бирже средневзвешенный курс доллара снизился лишь на 5 копеек до 57,5186 рубля. В то же время евро торговался почти на полрубля дешевле сегодняшнего официального курса вблизи отметки 68 рублей.

Напомним, официальный курс «американца» на сегодня составляет 57,5660 рубля, «европейца» – 68,5553.

Валютные торги проходили на фоне значительного роста моровых цен на нефть, которые поднялись накануне почти на $2 до $59 за баррель. Сегодня североморское «черное золото» продается с незначительным понижением (-0,3%) в районе 58,8 за баррель. Американская нефть марки WTI теряет в стоимости 0,2% и торгуется на отметке $52,1 за баррель.

Рост нефтяных котировок до рекордных в этом году значений произошел на фоне масштабного закрытия коротких позиций, отмечают аналитики «Промсвязьбанка». В поддержку повышения стоимости «черного золота» играют обсуждение возможного продления соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи после марта 2018 года, а также угрозы Турции перекрыть нефтяные экспортные потоки из Курдистана.

Обычно повышение цен на «черное золото» приводит к укреплению рубля, однако в данном случае этого не произошло. Аналитики «БКС Экспресс» объясняют ситуацию несколькими факторами, которые не связаны с индивидуальными для отечественной валюты факторами.

«Предыдущая торговая сессия ознаменовалась значительным снижением высокодоходных валют развивающихся рынков к американскому доллару. Мексиканский песо и бразильский реал потеряли к доллару более 1%, турецкая лира снизилась на 1,5%, южноафриканский ранд потерял около 0,6%. Рубль оказался лидером среди этой группы валют. Ралли нефтяных котировок смогло удержать отечественную валюту от более масштабного падения», – говорится в обзоре финансистов.

По их оценке, такая динамика имеет под собой две причины. С одной стороны, в мире снова выросли геополитические риски, связанные, в том числе, напряжением между КНДР и США. Индикатором этого является значительное укрепление золота по итогам вчерашнего дня, а также падение азиатских рынков и нервное поведение сырьевых товаров за исключением «черного золота».

С другой стороны появляются предпосылки к серьезной восходящей коррекции американской валюты. Это также давит на развивающиеся рынки и их валюты, отмечают эксперты.

Москва, Анастасия Смирнова

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