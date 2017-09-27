Официальный курс доллара поднялся до 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюта заметно подорожали по отношению к российскому рублю после снижения нефтяных котировок до $58 за баррель. На торгах на Московской бирже курс доллара закрепился выше 58 рублей, евро стал дороже 68 рублей.

По итогам утренней торговой сессии Банк России повысил на завтра, 28 сентября, официальный курс «американца» почти на 50 копеек – до 58,0102 рубля, «европейца» – на 14 копеек до 68,1678 рубля.

В то же время биржевые курсы валют торгуются на более высоких отметках. К 13:50 мск доллар продавался по 58,12 рубля, евро – 68,32 рубля.

Торги проходят на фоне снизившихся накануне мировых цен на нефть, когда баррель Brent поднимался до $59 за баррель. Сегодня североморское «черное золото» колеблется вблизи отметки $58 за баррель.

Финансовые аналитики обращают внимание, что у биржевых игроков возрос интерес к доллару после выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая высказалась за постепенное повышение процентных ставок.

«Если американская валюта продолжит укрепляться, рубль будет лишен драйверов для роста», – отметили в своем обзоре аналитики банка «Зенит». По их оценке, рубль выглядит нейтрально, но в целом коррелирует с поведением сопоставимых валют развивающихся рынков.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.09.17

Актер из «Физрука» погиб при попытке помочь пострадавшим в ДТП. / Глава Дагестана заявил о намерении покинуть пост: причина отставки – возраст. / В Москве в мемориал полковнику Буданову бросили коктейль Молотова. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»