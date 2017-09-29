Пугающее единодушие в США: Вашингтон слишком легко назначил нового посла в России

Легкое назначение бывшего губернатора американского штата Юта, экс-посла США в Сингапуре и Китае Джона Хантсмана на должность главы дипмиссии в России пока не вызвало в Москве однозначной реакции, будет ли он «голубем» или «ястребом». Однако в Вашингтоне, видимо, давно определились – единогласное одобрение Конгресса кандидатуры тому явное подтверждение.

О своем назначении Хантсман сообщил сегодня поздно ночью в своем микроблоге. «Для меня честь работать и служить в посольстве США в России. С нетерпением жду возможности присоединиться к работе американской дипломатической команды в Москве», – отметил он.

Как отмечает американское издание Times Free Press, Хантсман очень «легко» получил свою должность, учитывая непростые отношения, которые у него складывались с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

В частности, Трамп критиковал Хантсмана во время его работы послом в Пекине. В 2011 – 2012 годах Трамп неоднократно называл дипломата «слабым», «легковесным» и заявлял, что посол дает Китаю возможность «наживаться» на США.

Хантсман, в свою очередь, во время предвыборной кампании 2016 года призывал Трампа отказаться от президентской гонки. Однако, как пишет издание, после вступления Трампа на пост президента мужчины «похоронили свои разногласия».

Другое американское издание Washington Examiner также обращает внимание на «неслыханное единодушие» и «отсутствие партизанской игры» при утверждении Хантсмана на должность посла в России.

«Я с энтузиазмом поддерживаю его кандидатуру и надеюсь, что мы сможем как можно скорее доставить его в Москву», – ранее заявлял представитель Комитета по международным отношениям Сената от штата Мэриленд демократ Бен Карден.

По мнению журналистов, такие согласованные действия Конгресса могли стать следствием крайне напряженных отношений между США и Россией.

Как пишет The Washington Post, Хантсмана ждет в Москве несколько сложных дипломатических проблем. Такими «острыми темами» газета называет «вторжение» России на Украину, участие Москвы в сирийской войне и «предполагаемая поддержка» Кремлем режима в Северной Корее.

При этом, как напоминает издание, Хантсману нельзя упускать из внимания и расследование о вмешательстве Кремля в выборы президента США и связи некоторых представителей команды Трампа с Москвой.

Американская пресса считает, что сюрпризов после назначения Хантсмана в Россию ждать не стоит. Выступая в минувший вторник перед Комитетом по иностранным делам Сената, будущий посол очень жестко обозначил свою позицию в отношениях между Вашингтоном и Москвой, которые «были омрачены серией изгнаний дипломатов и закрытия дипломатических миссий».

Несмотря на то, что Трамп назвал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, «мистификацией демократов», Хантсман заявил, что у него факт «вмешательства» не вызывает «никаких сомнений». Он также добавил, что Москва «продолжает вмешиваться в демократические процессы друзей и союзников» США и игнорирует свои обязательства по договорам о контроле над вооружениями.

Хантсман подчеркнул, что намерен вести со своими российскими коллегами жесткий диалог. «Я, не колеблясь, напомню (российским) правительственным чиновникам, что они несут ответственность за свои действия», – сказал он.

Как сообщал РИА «Новый День», информация о том, что Хантсман может возглавить дипломатическую миссию США в России появилась в начале марта. Тогда член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков обратил внимание, что Трамп окружает себя политиками, «которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)».

«Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман – глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь», – отметил тогда Пушков в своем твиттере.

Комментируя сегодня назначение Хантсмана, Пушков был менее категоричным. «Среди «голубей» Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах «ястребов» его не было. Дипопыт есть. Will see (Посмотрим, что будет)», – отметил он.

Часть российских экспертов в то же время высказали опасения, что на позицию Ханстмана по украинскому вопросу может повлиять его личный интерес. В частности, профессор Высшей школы экономики, политолог-американист Александр Домрин напомнил, что новый посол владеет «одной из крупнейших в мире частных химических корпораций», один из заводов которой расположен на территории Донецкой народной республики.

«Ей (химической корпорации) принадлежат в СНГ несколько объектов, построенных ещё в советское время. Это химкомбинаты в российском Обнинске, армянском Гюмри и, самое интересное, – знаменитый завод «Стирол» по производству одноимённого вещества в донецкой Горловке. Последний город сейчас находится под контролем ДНР, то есть в «серой зоне» с точки зрения международного права, что мешает владельцам «Стирола» получать привычный доход. Поэтому новый посол кровно заинтересован вернуть ДНР в состав Украины», – цитирует Домрина «Комсомольская правда».

Хантсман работал послом в Сингапуре (при президенте Джордже Буше 1992-1993 годы) и Китае – при Бараке Обаме (2009-2011 годы). Пост губернатора в Юте Хантсман занимал с 2005 по 2009 годы. В 2012 году выдвинулся в президенты США от республиканцев, но в итоге объявил о своем выходе из президентской гонки.

Хантсман известен как жесткий критик политики экс-президента США Барака Обамы по отношению к России. Он призывал бывшего американского лидера вести более жесткий курс против Москвы, резко критиковал политику перезагрузки в отношениях с Россией. По его мнению, Вашингтон преуменьшал степень угрозы со стороны Москвы. Вместе с тем, он выступал за сотрудничество между двумя странами в сфере контроля над вооружениями.

Хантсман женат, у него семеро детей, в том числе две приемных дочери из Китая и Индии. Он родился в семье мормонов и несколько лет был проповедником на Тайване. По некоторым оценкам, его состояние составляет около $1 млрд.

Москва, Мария Вяткина

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