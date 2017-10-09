Без вариантов: Неверов единогласно избран главой фракции «ЕР» в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов избран руководителем фракции «Единой России» в нижней палате парламента. Решение было принято единогласно на внеочередном заседании фракции.

Его кандидатура была предложена председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым и одобрена президентом РФ Владимиром Путинам, сообщается на официальном сайте партии.

Новый руководитель фракции ЕР уже заявил, что снимет с себя полномочия секретаря Генсовета. Он пояснил, что новое назначение потребует от него постоянной отдачи и времени.

«Другой какой-либо работой заниматься невозможно. Сегодня я направлю заявление на имя председателя партии Дмитрия Медведева о сложении полномочий секретаря Генсовета», – отметил Неверов.

Он также добавил, что на новом партийном посту намерен активизировать по реализации ежегодных посланий Владимира Путина. «Для нас это идеологические установки, программа президента РФ – это наша программа. И мы должны законодательно обеспечить ее исполнение», – заявил новый лидер думских «единороссов».

Как сообщал «Новый День», прежний руководитель фракции «ЕР» Владимир Васильев ранее был назначен исполняющим обязанности главы республики Дагестан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

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