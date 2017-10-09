Доллар и евро заметно подорожали

Сегодня американская и европейская валюты существенно подорожали по отношению к российскому рублю. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 10 октября, официальный курс доллара почти на 55 копеек до 58,3151 рубля, евро – на 85 копеек до 68,3861 рубля.

Торги проходили на фоне снижения нефтяных котировок, опустившихся по итогам пятницы почти на 2,5%. Сегодня падение продолжилось. Североморская нефть марки Brent дешевеет почти на 0,2% и продается по $55,3 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский обратил внимание, что рубль пока ведет себя в соответствии с прогнозами дальнейшего ослабления, наталкиваясь на активные продажи при ослаблении доллара ниже 57,5. При этом фазы роста отечественной валюты коррелируют с аукционами Минфина по размещению ОФЗ, которые, пока еще, продолжают пользоваться высоким спросом.

Эксперт подтвердил прогноз ослабления рубля в среднесрочной перспективе, как минимум, до 60 рублей за доллар. В числе причин он называет усиление доллара по всему спектру валютного рынка, сокращение в перспективе дифференциала процентных ставок USD/RUB и то, что у нефти нет хороших шансов обновить уже установленные максимумы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

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