Понедельник, 9 октября 2017, 15:43 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Доллар и евро заметно подорожали

Доллар и евро заметно подорожали

Сегодня американская и европейская валюты существенно подорожали по отношению к российскому рублю. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 10 октября, официальный курс доллара почти на 55 копеек до 58,3151 рубля, евро – на 85 копеек до 68,3861 рубля.

Торги проходили на фоне снижения нефтяных котировок, опустившихся по итогам пятницы почти на 2,5%. Сегодня падение продолжилось. Североморская нефть марки Brent дешевеет почти на 0,2% и продается по $55,3 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский обратил внимание, что рубль пока ведет себя в соответствии с прогнозами дальнейшего ослабления, наталкиваясь на активные продажи при ослаблении доллара ниже 57,5. При этом фазы роста отечественной валюты коррелируют с аукционами Минфина по размещению ОФЗ, которые, пока еще, продолжают пользоваться высоким спросом.

Эксперт подтвердил прогноз ослабления рубля в среднесрочной перспективе, как минимум, до 60 рублей за доллар. В числе причин он называет усиление доллара по всему спектру валютного рынка, сокращение в перспективе дифференциала процентных ставок USD/RUB и то, что у нефти нет хороших шансов обновить уже установленные максимумы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.17

Без вариантов: Неверов единогласно избран главой фракции «ЕР» в Госдуме. / Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей. / «Боярышник» вновь легализован на российских прилавках.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Рубль

Официальный курс доллара поднялся до 58 рублей

Рубль почти не заметил рекордного взлета нефтяных котировок

Мировые цены на нефть взлетели выше $57 за баррель: рубль крепнет

Официальный курс доллара подешевел почти на полрубля

Цены на нефть взлетели выше $56 за баррель: доллар заметно подешевел

Биржевой курс доллара закрепился выше отметки 58 рублей

Биржевой курс евро снова поднялся выше 69 рублей

Банк России пока не видит рисков для рубля
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Общество /

211 российских школьников погибли за год на уроках физкультуры

Скандалы и происшествия /

Украина попросит Россию выдать бывшего мужа Максаковой, подозреваемого в «заказе» убийства Вороненкова

Без вариантов: Неверов единогласно избран главой фракции «ЕР» в Госдуме

Экс-глава поселка в Раменском районе попался на мошенничестве с землей

Здоровье /

«Боярышник» вновь легализован на российских прилавках

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости