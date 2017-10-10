Вторник, 10 октября 2017, 12:42 мск

российское информационное агентство 18+

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Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюты дешевеют по отношению к российскому рублю на фоне дорожающей нефти, стоимость которой поднялась выше $56 за баррель. На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 58 рублей, евро колеблется вблизи отметки 68,3 рубля.

К 11:10 мск биржевой курс «американца» подешевел до 58,01 рубля, хотя в ходе торгов достигал отметки 57,98. В то же время «европеец» снизился до 68,33 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,3151 рубля, евро – 68,3861.

Вальные торги проходят на фоне очередной попытки роста нефтяных котировок. «Черное золото» марки Brent подорожало до $56 за баррель. Американская нефть WTI торгуется вблизи уровня $50 за баррель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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