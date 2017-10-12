Четверг, 12 октября 2017, 17:03 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

США покидают ЮНЕСКО

США покидают ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки решили выйти из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

Вашингтон обвинил ЮНЕСКО в «антиизраильской предвзятости» и заявил о необходимости реформирования организации. В дальнейшем США намерены принимать участие в ЮНЕСКО на правах наблюдателя через работу постоянной миссии.

Предполагается, что решение о выходе США вступил в силу с 31 декабря 2018 года.

Глава организации Ирина Бокова уже выразила сожаление по поводу этого решения, но при этом отметила, что в 2011 году, когда выплата членских взносов США была приостановлена, она высказывала убеждение, что ЮНЕСКО никогда не имела большого значения для Вашингтона, или Штаты для ЮНЕСКО. В то же время Бокова выразила уверенность, что американский народ разделяет ценности организации.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 12.10.17

Оплата лицом: московское метро берет курс на Китай. / Автоматика отключила запуск «Прогресса» к МКС из-за неполадки. / Последнее обновление Windows 10 «убило» компьютеры.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / США

Госдеп объяснил пропажу флагов с посольства РФ. Российский посол негодует

Восточные сказки: стоит ли доверять «многовекторности» Саудовской Аравии?

Сенатор обвинил Трампа в подстрекательстве к «третьей мировой войне»

Иран приравняет военных США к террористам в случае новых санкций

Трамп обвинил Иран в помощи КНДР и нашел способ усмирить Пхеньян

Пентагон: Россия, Сирия и Иран не способны победить ИГ*

Нефтяников эвакуируют из Мексиканского залива из-за шторма «Нэйт». Цена нефти снизилась

США обеспокоились планами Эр-Рияда купить российские системы С-400
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Оплата лицом: московское метро берет курс на Китай

Технологии /

Автоматика отключила запуск «Прогресса» к МКС из-за неполадки

Технологии /

Последнее обновление Windows 10 «убило» компьютеры

Лидер «Христианского государства» попал под статью об экстремизме

Скандалы и происшествия /

Ущерб на 20 миллионов: чиновников Роскомнадзора заподозрили в выплате второй зарплаты – СМИ

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости