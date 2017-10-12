США покидают ЮНЕСКО

Соединенные Штаты Америки решили выйти из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

Вашингтон обвинил ЮНЕСКО в «антиизраильской предвзятости» и заявил о необходимости реформирования организации. В дальнейшем США намерены принимать участие в ЮНЕСКО на правах наблюдателя через работу постоянной миссии.

Предполагается, что решение о выходе США вступил в силу с 31 декабря 2018 года.

Глава организации Ирина Бокова уже выразила сожаление по поводу этого решения, но при этом отметила, что в 2011 году, когда выплата членских взносов США была приостановлена, она высказывала убеждение, что ЮНЕСКО никогда не имела большого значения для Вашингтона, или Штаты для ЮНЕСКО. В то же время Бокова выразила уверенность, что американский народ разделяет ценности организации.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 12.10.17

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