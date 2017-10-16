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Понедельник, 16 октября 2017, 13:10 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Ближний Восток «взвинтил» цены на нефть: доллар подешевел до 57 рублей

Ближний Восток «взвинтил» цены на нефть: доллар подешевел до 57 рублей

Сегодня американская и европейская валюты резко подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился до 57 рублей, евро упал ниже 67 рублей. Поводом к стремительному усилению отечественной валюты стало заметное повышение мировых цен на нефть.

К 10:50 мск биржевой курс «американца» находился на отметке 57,16 рубля, хотя в ходе утренней сессии опускался до 56,98 рубля. В то же время «европеец» торговался на уровне 67,4 рубля, тогда как минимальный курс сделки был зафиксирован на уровне 67,17 за евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 57,6196 рубля, евро – 68,1409.

Валютные торги проходят на фоне повышения мировых цен на нефть. К настоящему времени североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $57,84 за баррель. Американская нефть марки WTI выросла в стоимости до $52 за баррель.

Аналитики Reuters обращают внимание, что поводом для повышения нефтяных котировок послужили сразу несколько факторов, в числе которых обострение ситуации на Ближнем Востоке. С одной стороны, сказало намерение США вновь ввести санкции против Ирана, что грозит ограничением продажи нефти из исламской республики.

С другой стороны, накаляется обстановка в Ираке, который является вторым по величине производителем нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Иракская армия в воскресенье начала продвигаться в сторону нефтяных месторождений и авиабазы, подконтрольных курдским отрядам и расположенных вблизи Киркука, что может привести к перебоям в поставках сырья.

Среди других факторов поддержки нефтяных цен аналитики называют снижение буровой активности в США. На прошлой неделе число буровых установок в США уменьшилось на пять единиц до 743.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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