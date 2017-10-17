Нефти вопреки: доллар и евро подорожали

Сегодня американская и европейская валюты подорожали по отношению к рублю, несмотря на стабилизацию нефтяных котировок выше уровня в $58 за баррель. По оценке экспертов, потенциал дальнейшего укрепления рубля уже исчерпан.

По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 18 октября, официальный курс доллара на 25 копеек – до 57,3392 рубля, курс евро – на 16 копеек до 67,4596 рубля.

Валютные торги проходили на фоне повышения мировых цен на нефть. Североморское «черное золото» марки Brent подорожало до $58,18 за баррель (+0,6%). Американская нефть марки WTI также повышается в стоимости (+0,5%) и торгуется в районе отметки $52,17 за баррель.

Как отмечают аналитики банка «Зенит», цены на нефть продолжили умеренный рост на ожиданиях сохранения тенденции к снижению запасов в США, а также на фоне сообщений об ухудшении геополитической ситуации вокруг иракского Курдистана, грозящей прерыванием поставок нефти из этого региона.

Между тем, для высокодоходных валют основным ориентиром служит риторика Федеральной резервной системы США и реакция на нее американской валюты. «Динамика нефти вторична, она не провоцирует рост, но оказывает поддержку. Рубль выглядел сильным на прошлой неделе, но вчера вернулся в рамки средней динамики сопоставимых валют. В ближайшие дни рубль должен консолидироваться на текущих уровнях», – говорится в обзоре.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский считает, что потенциал укрепления рубля исчерпан. «Мы не исключаем попыток укрепиться чуть больше, но не ждем, что минимумы начала сентября чуть ниже 57 (рублей) будут переставлены. Наши среднесрочные цели неизменны, мы ожидаем восстановления доллара выше 60 (рублей) к концу года, и дальнейшего роста выше 62 (рублей)», – отметил эксперт в своем обзоре.

Голубовский пояснил, что такие ожидания основаны на том, что рубль демонстрирует все большую чувствительность к дифференциалу процентных ставок между рублем и долларом, который будет сокращаться и дальше. «Не в пользу рубля также то, что к концу года ожидаются значительные выплаты по внешним займам, а также всплеск оттока капитала из-за крупных проблем в российской банковской системе, выплывших во второй половине этого года», – считает аналитик.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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