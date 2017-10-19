Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2017, 16:01 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

Официальный курс евро вырос почти на полрубля

Официальный курс евро вырос почти на полрубля

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 20 октября, курс доллара на 30 копеек до 57,5706 рубля, евро – на 58 копеек до 67,9333, хотя в ходе сессии «европеец» достигал отметки в 68 рублей.

Валютные торги проходили на фоне снижения мировых цен на нефть. Сегодня североморское «черное золото» марки Brent теряет в стоимости более 1% и торгуется вблизи уровня $57,5 за баррель, тогда как накануне стоимость превышала $58. Американская нефть марки WTI продается по $51,33 (-1,3%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

В подмосковной больнице умер 7-месячный ребенок: возбуждено уголовное дело. / «Денег нет»: против руководства Шатурского хлебокомбината возбуждено уголовное дело. / Ученые: Человечество на пороге Армагеддона из-за гибели насекомых.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Рубль

Нефти вопреки: доллар и евро подорожали

Ближний Восток «взвинтил» цены на нефть: доллар подешевел до 57 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Доллар и евро заметно подорожали

Официальный курс доллара поднялся до 58 рублей

Рубль почти не заметил рекордного взлета нефтяных котировок

Мировые цены на нефть взлетели выше $57 за баррель: рубль крепнет

Официальный курс доллара подешевел почти на полрубля
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Финансы /

Путин снизил зарплату себе и чиновникам на 2018 год

Депрессия скоро станет лидером заболеваемости

В мире /

Белорус лишился паспорта из-за кораблика, дома и человечка

Экономика /

Статистика подвела: Росстат признал рост в сфере строительства ошибочным

Изнасиловали демоны: московская пенсионерка озадачила полицию

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости