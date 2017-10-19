Официальный курс евро вырос почти на полрубля

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 20 октября, курс доллара на 30 копеек до 57,5706 рубля, евро – на 58 копеек до 67,9333, хотя в ходе сессии «европеец» достигал отметки в 68 рублей.

Валютные торги проходили на фоне снижения мировых цен на нефть. Сегодня североморское «черное золото» марки Brent теряет в стоимости более 1% и торгуется вблизи уровня $57,5 за баррель, тогда как накануне стоимость превышала $58. Американская нефть марки WTI продается по $51,33 (-1,3%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

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