Биржевой курс евро закрепился выше 68 рублей

Повышение мировых цен на нефть вновь не привело к традиционному в таких случаях укреплению рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс евро поднялся почти на 50 копеек и закрепился выше отметки в 68 рублей, доллар постепенно приближается к уровню в 58 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат ориентиром для назначения официальных курсов валют на следующий день, средневзвешенный курс «американца» вырос на 15 копеек – до 57,7643 рубля. В то же время «европеец» торговался вблизи отметки 68,3 рубля. Для сравнения: официальный курс доллара на сегодня составляет 57,6140 рубля, евро – 67,7713.

Как отмечают аналитики, которых цитирует Reuters, активность рынка ограничена ожиданиями итогов заседания Европейского ЦБ, который может внести изменения в политику денежного стимулирования, что отразится на котировках валют.

Вместе с тем, в пятницу Банк России должен принять решение о ключевой ставке. Большинство опрошенных агентством аналитиков ожидает ее снижения на 25 базисных пунктов с текущего уровня 8,50% годовых. Эксперты аргументируют это тем, что текущий провал инфляции ниже целевого уровня вызван разовыми факторами, и при этом сохраняются риски высоких инфляционных ожиданий.

«Российская валюта лишена идей, снижение ставки ЦБ в пятницу, вероятно, уже отражено в котировках, тогда как рост нефтяных котировок на 2% не смог укрепить позиции рубля», – отмечают аналитики банка «Зенит» в своем обзоре.

По оценке финансистов, пока основная интрига сосредоточена на перспективах действий Федеральной резервной системы США и Европейского ЦБ. Интерес к рублевым активам в свете ожидаемого понижения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу остается невысоким.

Стоит отметить, что в настоящее время северомоская нефть марки Brent продается на бирже на уровне $58,36 за баррель. Американское «черное золото» WTI торгуется на отметке $52,11 за баррель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.17

Минтруд планирует урезать квоты для иностранных рабочих. / Настоящий «ужастик»: под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие. / Судья ЕСПЧ: Власти в России забывают, что главное – это граждане, настроенные критически, которые сомневаются. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»