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Понедельник, 20 ноября 2017, 13:51 мск

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Косморобот Федор полетит с экипажем на МКС

Косморобот Федор полетит с экипажем на МКС
Фото: Роскосмос

В отряде космонавтов появится новый участник – робот Федор. Уже в 2024 году он отправится вместе с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). До этого андроид будет задействован во всех трех летных испытаниях нового российского пилотируемого корабля «Федерация». Сейчас он находится в стадии разработки – в РКК «Энергия» уже проведены тесты отдельных приборов, систем и агрегатов, передают «Известия».

Как пояснил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) «Спасатель» Сергей Хурс, ресурс робота-космонавта рассчитан на пять полетов. Программа первой миссии андроида уже сверстана, сейчас специалисты готовят еще две. В третьей Федору предстоит полететь к МКС с экипажем от двух до четырех человек. При этом робот будет помогать космонавтам обслуживать внутрикорабельное оборудование.

По мнению экспертов, дальнейшие исследования невозможны без использования роботов. Во всем мире растет использование робототехники в космосе, ведь человеческий организм не предназначен для долгого пребывания вне Земли.

Как отмечает издание, среди космонавтов уже шутят, что Федор может стать трижды героем. Ведь, по традиции, за первый полет награждают звездой Героя России, а за последующие – орденом «За заслуги перед Отечеством» разных степеней.

Москва, Ольга Ветрова

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