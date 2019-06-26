Не пролазит в люк МКС: у космонавтов возникли замечания к роботу Федору

Российские космонавты провели тренировку с роботом FEDOR, который должен отправиться на Международную космическую станцию (МКС). К работе и параметрам андроида возникли некоторые замечания, которые будут устранены до полета.

FEDOR будет работать на МКС в режиме аватара, рассказал космонавт Александр Скворцов. «Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с «Федором» будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам», – цитирует космонавта «Интерфакс».

На станции уже подготовлено место для робота. Первое время он будет выполнять несложные поручения, типа переноса инструментов. Однако в перспективе FEDOR рассматривается в качестве поддержки экипажу при внекорабельной деятельности. Впрочем, о выходе робота в открытый космос говорить пока рано.

Андроида пришлось модернизировать, так как он с трудом проходил в люк, ведущий из корабля на МКС. Зазор по диаметру люка примерно был 6-7 сантиметров, не больше, что мало, и вызывало сложности, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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