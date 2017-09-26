Российский андроид Федор отправится в космос в 2021 году

В 2021 году человекоподобный робот «Федор», разработанный российскими специалистами, совершит свой первый космический полет.

Андроид отправится в космос на борту беспилотного корабля «Федерация», который выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-5», пишут «Известия». Автономный полет продлится сутки. За это время планируется провести три эксперимента по дистанционному управлению с Земли. Человек, одетый в специальный костюм, будет управлять руками и головой робота.

Российские ученые считают, что этот полет станет доказательством высокого уровня робототехники в стране, а также привлечет в космическую деятельность представителей молодого поколения.

Напомним, «Федор» был разработан специалистами Фонда перспективных исследований по заказу МЧС в рамках проекта «Спасатель». Ученые считают, что в будущем такие андроиды могут заменить людей в космосе, морских глубинах и в других условиях с опасными для жизни и здоровья факторами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.17

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