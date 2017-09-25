Госдума опишет отношения людей и роботов в рамках законов

Государственная дума РФ создаст закон, который урегулирует отношения человека и робота. Об этом заявил председатель парламента Вячеслав Володин на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

По его словам, в настоящее время в приоритете законотворцев стоят вопросы, связанные с искусственным интеллектом, пишет RNS. «Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке, но и нам нужно смотреть, как развивается мир. Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота – это вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать», – сказал Володин.

Кроме того, спикер отметил, что депутатам, прежде чем приниматься за столь динамично развивающуюся сферу, необходимо ознакомится с опытом других стран. «Так как нам надо понимать суть принимаемого решения, надо понимать процессы, которые будут регулироваться. Нужно знакомиться с этой темой более предметно», – заключил Володин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.17

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