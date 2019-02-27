Российский робот Федор научился стрелять и остался без деталей

Иностранные поставщики техники отказались отгружать комплектующие для робота «Федора» в Россию, когда узнали, что андроид научился стрелять из пистолетов. Отечественные производители стараются заполнить пробел.

«Возможно, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежной продукцией, но после того, как наши некоторые партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот «Федор» научился стрелять, нам отказали в поставках», – рассказал РИА «Новости» исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

У российских специалистов не оставалось выбора, как начать собирать необходимые для робота детали. «Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, – буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки нашей компании», – отметил Дудоров.

Первый российский человекообразный робот Федор (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research) был разработан ФПИ совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. В 2024 году он отправится вместе с экипажем на Международную космическую станцию (МКС). До этого андроид будет задействован во всех трех летных испытаниях нового российского пилотируемого корабля «Федерация». Сейчас он находится в стадии разработки – в РКК «Энергия» уже проведены тесты отдельных приборов, систем и агрегатов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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