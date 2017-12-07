Биржевой курс евро дорос до 70 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах ан Московской бирже курс доллара закрепился выше отметки 59 рублей, а евро «тестирует» уровень в 70 рублей.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии средневзвешенный курс доллара, на основе которого назначается официальный курс на следующий день, подорожал почти на 37 копеек до 59,2948 рубля. В то же время евро продавался на бирже вблизи отметки 69,95 рубля, хотя в ходе торгов курс «европейца» достигал 70,0025 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,9281 рубля, евро – 69,7060.

Валютные торги проходят на фоне вчерашнего резкого падения нефтяных котировок, опустившихся более чем на 2,5%. Сегодня «черное золото» марки Brent продается по $61,38 за баррель. Американская нефть марки WTI колеблется около отметки $56 за баррель. Поводом для снижения цен стали данные Минэнерго США, которое сообщило добыча нефти в стране за прошлую неделю выросла на 25 тысяч баррелей в сутки, а недельные запасы бензина увеличились на 6,78 млн баррелей.

По оценке аналитиков, на российскую валюту негативно повлияло и другое обстоятельство. Сегодня Минфин РФ начинает ежедневно покупать валюту на рекордную сумму – 12,7 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

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