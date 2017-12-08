В деятельности самого богатого депутата Госдумы выявлен конфликт интересов

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе констатировала конфликт интересов в деятельности самого богатого депутата от «Единой России» Андрея Палкина, однако отклонила предложение провести проверку по поводу возможного участия парламентария по управлению коммерческими структурами, передает «Интерфакс».

Сам Палкин считает, что претензии Генпрокуратуры РФ, обратившейся в думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, не обоснованы.

Напомним, надзорное ведомство утверждает, что парламентарий писал депутатские запросы в личных интересах. Сам депутат считает, что интерес к нему со стороны прокуратуры спровоцирован тем, что он в свою очередь, пользуясь статусом депутата, на депутатских бланках делает запросы в отношении администрации и налоговой инспекции Архангельской области.

Палкин являлся совладельцем нескольких строительных предприятий, которые работали в Котласе. После избрания в Госдуму эти компании, по информации представителей архангельской прокуратуры, парламентарий перевел на своих сыновей – Павла и Михаила.

Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал больше остальных думцев. Его доход в прошлом году составил 678 млн руб. В его собственности находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля. При этом депутат с марта проходил процедуру банкротства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.12.17

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