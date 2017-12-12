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Вторник, 12 декабря 2017, 13:04 мск

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ФСБ предотвратила новогодние теракты

ФСБ предотвратила новогодние теракты

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в московском регионе преступной группы, готовившей теракты на новый год и во время президентской кампании. Атаки планировались, в том числе, с участием смертников.

Как сообщил глава ведомства и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, операция по задержанию террористов, среди которых были уроженцы Центральной Азии, была проведена накануне. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Ликвидирована «лаборатория по изготовлению средств террора», передает РИА «Новости».

Как отметил Бортников, лидеры международных группировок пытаются «создать очаги» терроризма в разных регионах.

В этом году удалось предотвратить восемнадцать крупных нападений и обнаружить 56 «законспирированных террористических ячеек». Ликвидированы также 78 боевиков и их пособников, задержано более тысячи бандитов.

Кроме того, ФСБ не пропустила в Россию более 17,5 тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к терроризму.

Москва, Ольга Ветрова

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