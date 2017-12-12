ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 59 рублей

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже вновь понизил на завтра, 13 декабря, официальный курс доллара почти на 40 копеек до 58,8370 рубля. Официальный евро подешевел на 50 копеек до 69,2982 рубля. Между тем, по оценкам финансистов, уже в ближайшие дни нужно готовиться к подорожанию американской и европейской валюты.

Сегодняшние валютные торги проходили на фоне заметного повышения мировых цен на нефть. «Черное золото» марки Brent выросло в стоимости до $65,57 за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала до $58,27 за баррель. Поводом для этого стала остановка работы в Великобритании нефтепровода Forties, в котором была обнаружена трещина. Эта труба связывает более 50 активных нефтегазовых месторождений в Северном море.

Как отмечают аналитики, в дальнейшем на ситуацию может кардинально повлиять решение Федеральной резервной системы США о повышении процентной ставки с 1,25% до 1,5%. На этом фоне доллар имеет больше шансов на укрепление против рубля, отметил в своем обзоре главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

В то же время финансисты обращают внимание, что в ближайшую пятницу пройдет Совет директоров Банка России, который, как полагают аналитики Reuters, готов понизить ключевую ставку до 8%. Если так произойдет, то отечественная валюта станет менее привлекательна для международных биржевых спекулянтов, и может стать поводом для заметного ослабления рубля на фоне многомиллиордных выплат по внешним долгам российских корпораций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.17

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