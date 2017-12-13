Доллар опять стал дороже 59 рублей

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 14 декабря, официальный курс доллара почти на 31 копейку до 59,1446 рубля. Официальный курс евро вырос почти на 17 копеек до 69,4653 рубля.

Валютные торги проходили после резкого снижения мировых цен на нефть, опустившихся накануне ниже $64 за баррель, что привело к ослаблению российской валюты. В настоящее время североморское «черное золото» марки Brent продается по $63,82 за баррель, тогда как накануне котировки достигали $65,5. Американская нефть марки WTI колеблется вблизи отметки $57,5 за баррель.

Аналитики обращают внимание, что укрепления рубля ожидать не следует на фоне ожидаемого сегодня решения Федеральной резервной системы США о повышении процентной ставки 1,5%. Как отмечают финансисты, это наверняка приведет к укреплению доллара и удешевлению всех товаров в американской валюте, в том числе, нефти.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.17

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