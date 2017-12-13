Трамп должен быть доволен: Россия и ОПЕК делают США лидером нефтяного рынка

США рассчитывают в 2018 году опередить Саудовскую Аравию и догнать Россию по объемам добычи нефти. Об этом говорится в прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Согласно официальной оценке, в сентябре 2018 года добыча нефти в США составит 10,08 миллиона баррелей в сутки и будет расти вплоть до 10,34 миллиона баррелей нефти в сутки к концу 2018 года. В то же время квота по добыче нефти для Саудовской Аравии на весь 2018 год, согласно ограничительному соглашению ОПЕК+, установлена на уровне 10,058 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом при условии, что соглашение ОПЕК+ не будет пересмотрено, уже к сентябрю США рассчитывают опередить Саудовскую Аравию по объемам добычи, передает «Прайм».

При этом добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре текущего года, по данным вторичных источников, составила 9,996 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе ОПЕК. Если страна продолжит держать такой уровень добычи, США смогут превысить его уже в мае, когда, по прогнозам EIA, будут добывать 10,007 миллиона баррелей в день.

Между тем Россия прока сохранит лидерство по добыче нефти в мире даже при сохранении в силе сделки ОПЕК+, согласно которой страна ограничивает свою добычу нефти уровнем 10,947 миллиона баррелей.

В текущем году, по данным российского ЦДУ ТЭК, минимальный среднесуточный уровень добычи нефти в РФ был зафиксирован в сентябре – 10,907 миллиона баррелей в сутки.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.12.17

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