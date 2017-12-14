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Четверг, 14 декабря 2017, 14:55 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Официальный доллар снова подешевел

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России вновь понизил на завтра, 15 декабря, официальный курс доллара более чем на 40 копеек до 58,7082 рубля. В то же время официальный евро подешевел на 6 копеек до 69,4048 рубля.

Валютные торги на бирже проходили на фоне решения Федеральной резервной системы США о повышении ставки до 1,5%, что фактически не повлияло, в том числе, на стоимость нефти, номинируемой в долларах. Североморское «черное золото» марки Brent продается сегодня, как и накануне, вблизи отметки $63 за баррель. Американская нефть марки WTI колеблется около уровня $56,5 за баррель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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