Попались: московский центр помощи мигрантам изготовлял документы для террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с полицией перекрыла канал легализации в России незаконных мигрантов из Центральной Азии, в том числе сторонников международных террористических организаций. Как сообщил центр общественных связей ФСБ, в ходе спецоперации задержаны девять членов этнической группы – выходцев из центрально-азиатского региона.

Вместе с тем, ликвидированы две подпольные лаборатории со специальным оборудованием для изготовления поддельных документов. Кроме того, изъято множество бланков и паспортов, патентов, миграционных карт, водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании, медицинских, трудовых книжек и других документов учета.

Сообщается, что противоправная деятельность осуществлялась под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающего юридические консультации по вопросам миграции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.322.1 УК России («Организация незаконной миграции»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.12.17

Поможет ли Грудинин Зюганову реанимировать труп КПРФ: мнения экспертов. / До выборов президента осталось 86 дней: каждый седьмой россиянин прозябает в нищете. / Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»