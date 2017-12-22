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Суббота, 23 декабря 2017, 16:14 мск

Москва

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Попались: московский центр помощи мигрантам изготовлял документы для террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с полицией перекрыла канал легализации в России незаконных мигрантов из Центральной Азии, в том числе сторонников международных террористических организаций. Как сообщил центр общественных связей ФСБ, в ходе спецоперации задержаны девять членов этнической группы – выходцев из центрально-азиатского региона.

Вместе с тем, ликвидированы две подпольные лаборатории со специальным оборудованием для изготовления поддельных документов. Кроме того, изъято множество бланков и паспортов, патентов, миграционных карт, водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании, медицинских, трудовых книжек и других документов учета.

Сообщается, что противоправная деятельность осуществлялась под эгидой одного из так называемых центров помощи мигрантам, оказывающего юридические консультации по вопросам миграции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.322.1 УК России («Организация незаконной миграции»).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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