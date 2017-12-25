Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюты продолжили курс на удешевление по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки 58 рублей, евро стал дешевле 69 рублей.

К 14:40 мск биржевой курс «американца» опустился до 57,99 рубля, но в ходе сессии минимальный курс сделки был зафиксирован на уровне 57,96. В то же время курс «европейца» снизился до 68,8 рубля.

Тем не менее, официальные курсы валют на завтра, 26 декабря, будут выше этих значений. Доллар будет стоить 58,1989 рубля, евро – 69,0937.

Как отмечают аналитики, российская валюта получает поддержку от налогового периода на фоне отсутствия сигналов со стороны западных рынков, которые сегодня закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.17

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