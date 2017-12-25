российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 декабря 2017, 16:48 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюты продолжили курс на удешевление по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки 58 рублей, евро стал дешевле 69 рублей.

К 14:40 мск биржевой курс «американца» опустился до 57,99 рубля, но в ходе сессии минимальный курс сделки был зафиксирован на уровне 57,96. В то же время курс «европейца» снизился до 68,8 рубля.

Тем не менее, официальные курсы валют на завтра, 26 декабря, будут выше этих значений. Доллар будет стоить 58,1989 рубля, евро – 69,0937.

Как отмечают аналитики, российская валюта получает поддержку от налогового периода на фоне отсутствия сигналов со стороны западных рынков, которые сегодня закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.17

Анатолий Вассерман: Изменения в политике Кремля неизбежны. / Путин «обезглавил» Воронеж, сменил губернатора и двух полпредов. / В Кремле пожурили Грефа за громкие фразы о холодной войне. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Рубль

Официальный доллар снова подешевел

Банкиры США назвали главную угрозу стабильности рубля в 2018 году

Доллар опять стал дороже 59 рублей

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 59 рублей

Биржевой курс евро дорос до 70 рублей

«Обвала точно не будет»: Орешкин поведал о курсе рубля в 2018 году

Российская валюта под давлением: биржевой курс доллара поднялся до 59 рублей

Медведев пообещал стабильный рубль: обвала в конце года не случится

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Рубль,

Новости партнеров