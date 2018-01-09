Рубль на нефтяных дрожжах: доллар и евро заметно подешевели

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил официальный курс доллара на завтра, 10 января, на 55 копеек до 57,0463 рубля. Евро будет стоить почти на 65 копеек меньше – 68,2103 рубля.

Укрепление отечественной валюты произошло на фоне подорожавшей за период длительных выходных в России нефти. В настоящее время стоимость «североморской нефти» марки Brent торгуется на уровне $67,83 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $61,87 за баррель.

Между тем, как считает аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, в ближайшие недели ситуация на валютном рынке может сильно измениться. Против рубля работают Минфин и приближение решения Вашингтона по антироссийским санкциям. Если нефть уйдет в коррекцию, рубль лишится поддержки, и восходящая коррекция доллара может быть ощутимой – доллар вернется обратно выше уровня 59.

В то же время, по оценке эксперта, пока остаются и признаки возможного значительного укрепления рубля и после значительной коррекции доллара, если его позволят новостные поводы. В целом уверенно можно ожидать лишь рост волатильности к концу месяца в широком диапазоне 56 – 61 рубля за доллар.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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