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Вторник, 9 января 2018, 19:35 мск

Москва

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В Госдуме задумали лишить чиновников новогодних каникул

Новогодние каникулы следует урезать для депутатов и чиновников – ради общественной пользы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат ГД от ЛДПР Олег Нилов.

По мнению парламентария, депутаты и чиновники «могли бы отдохнуть первого и второго числа, а потом организовывать для абсолютного большинства граждан и культурные, и спортивные, и массовые, и другие мероприятия», передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», попытки сократить новогодние каникулы предпринимаются с начала десятых годов, до сих пор они были безуспешными. Несколько раз за счет январских выходных пытались удлинить майские праздники, но тенденция не закрепилась.

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