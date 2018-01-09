В Госдуме задумали лишить чиновников новогодних каникул

Новогодние каникулы следует урезать для депутатов и чиновников – ради общественной пользы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат ГД от ЛДПР Олег Нилов.

По мнению парламентария, депутаты и чиновники «могли бы отдохнуть первого и второго числа, а потом организовывать для абсолютного большинства граждан и культурные, и спортивные, и массовые, и другие мероприятия», передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», попытки сократить новогодние каникулы предпринимаются с начала десятых годов, до сих пор они были безуспешными. Несколько раз за счет январских выходных пытались удлинить майские праздники, но тенденция не закрепилась.

Москва, Ольга Ветрова

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