В России обезврежена еще одна международная наркогруппировка

Сотрудники полиции пресекли деятельность международной наркогруппировки, действовавшей на территории страны. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, удалось задержать пять ее участников – граждан РФ, Белоруссии и Таджикистана.

По ее словам, операция была проведена при участии сотрудников УНК ГУ УМВД России по Челябинской области, ОУР ОМВД России по району Кунцево города Москвы и ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. В результате из незаконного оборота было изъято 6 кг героина на сумму более 11 млн рублей.

Возбуждены 4 уголовных дела по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Задержанным избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

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