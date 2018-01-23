Гражданка США получила заочный приговор за хищение 11 млрд из подмосковного бюджета

Гражданка США – жена бывшего первого вице-премьера, министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанна Булах заочно приговорена к 11 годам колонии общего режима. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, признав ее виновной в хищении более 11 млрд рублей из подмосковного бюджета.

Суд удовлетворил часть гражданских исков потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму более 9 млрд рублей, еще несколько исков подлежат рассмотрению в порядке гражданского производства.

Согласно приговору, срок отбытия наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Булах на территории России, передает «Интерфакс».

В июле прошлого года стало известно об аресте имущества супругов во Франции. Теперь оно будет обращено в счёт погашения исковых требований. Это отели «Кристалл» и «Пралонп» во Франции, квартира в Париже, две квартиры в Швейцарии, вилла в Сен-Тропе, а также 27 картин и восемь скульптур. Обеспечительный арест также наложен на 10 автомобилей марок «Роллс-ройс», «Мерседес» и «Бентли», а также яхту. Оставшаяся часть арестованного имущества после возмещения исков пойдет в доход государства.

Напомним, по данным следствия, преступление было совершено в 2005-2008 годах. Булах вместе с сообщниками мошенническим путем похитила права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущества «Ипотечной корпорации Московской области» и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» на общую сумму более 11 млрд рублей. Полученные средства поступили на счета иностранных компаний и были потрачены на роскошь и заграничную недвижимость.

Пятеро фигурантов этого дела ранее были приговорены к длительным срокам. Между тем, как уточняет РАПСИ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, компетентные органы США уже отказали в экстрадиции Булах в Россию. Вопрос о выдаче Францией предполагаемого сообщника осужденной – бывшего министра финансов региона до сих пор не решен.

Москва, Ольга Ветрова

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