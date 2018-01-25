Ловушка «холодной войны»: Запад отчаянно поверил в свою ложь о России

Антироссийская риторика, которую транслирует американское и европейское сообщество, уже перестала быть частью государственной пропаганды стран-«партнеров» РФ. Главная проблема и опасность нового витка «холодной войны» заключается в том, что западные политики и аналитики поверили в свои слова об убогой и диктаторской России.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал бывший посол Австралии в Польше и Камбодже Тони Кевин, выступая на открытой лекции в Москве. По его словам, сегодняшняя ситуация в мире во многом схожа с периодом «холодной войны» в прошлом веке, а противостояние России и Запада напоминает ссору в семье.

Кевин рассказал, что работал в австралийском посольстве в СССР с 1969 по 1971 год, когда отношения между Советским союзом и Западом были практически заморожены.

«Мы не развивали дипломатические отношения. Мы созерцали брежневскую Москву через непроницаемое стекло, как настороженные обыватели. Во многих отношениях мы были на передовой позиции на территории врага. Это был апогей «холодной войны». Мы (западные дипломаты) обменивались слухами о Кремле с коллегами из других посольств западного лагеря», – сказал он.

Кевин отметил, что тогда советская система «казалась нерушимой, защищаемая политикой взаимного ядерного сдерживания». «Никто из нас не ожидал скорого окончания этого. Мы недооценили, как скоро революция информационных технологий, магнетизм западного потребительства и обязательства по Хельсинским соглашениям поколеблют самоуверенность Советской системы», – подчеркнул он.

Кевин обратил внимание, что тогда коллективному Западу, которым очевидно манипулировали США, удалось планомерно лишить Советский Союз его идейных союзников из коммунистического лагеря, и после развала СССР практически на десятилетие выбить Россию с международной арены.

«Запад сыграл циничный эндшпиль «холодной войны» с целью ослабления оставшихся азиатских союзников СССР, Вьетнама и его протеже Камбоджи», – сказал он.

«Россия беспомощно наблюдала, как Югославия была разделена на части; как Украина, вторая после России главная наследница Советского Союза, была на грани краха, погрязла в коррупции и была неспособна выбрать свое собственное политическое направление. В то время Запад под американским руководством переживал исторический момент триумфальной односторонней власти», – продолжил эксперт.

В то же время, как полагает Кевин, Вашингтон собственноручно пошатнул свое мировое господство. «В 2001 году все это стало меняться. Исламские террористы, которых Запад сам наивно подпитывал в Афганистане, атаковали Всемирный торговый центр (в Нью-Йорке). Эта трагедия бросила драматический вызов западным убеждениям о стабильном либеральном мировом порядке, который служит западным интересам и ценностям и поддерживается мировой американской властью», – сказал он.

По его оценке, после того как пошатнулись устои монополярного мира и Россия взяла курс на восстановление позиций на международной арене, стало возможно говорить о постепенном возвращении к «холодной войне».

Как считает Кевин, события, которые начали разворачиваться дальше – вторая война в Абхазии в 2008 году, смерть юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году, Майдан на Украине в феврале 2014-го, санкционная политика против России на Западе подавались только под определенным углом.

«Неодобрение Запада нарастало. Часть западных экспертов, с которыми я разговаривал, все еще находятся в ловушке презрения и снисходительности к России. Их отношение очень мало отличалось от того пузыря «холодной войны», в котором мы все жили в советской Москве, от ложной веры в то, что за пределами наших маленьких западных анклавов все бедно и нечестно», – сказал Кевин.

Он выразил уверенность, что сейчас, если западная статья о России не написана в критической манере и не представляет нынешнего лидера страны Владимира Путина «вором / коррумпированным спекулянтом / хулиганом», то она вряд ли будет опубликована в главных таблоидах. «Я не вижу в этом заговора. Много западных аналитиков и журналистов сделали такие искажения российской реальности настолько естественными для своего сознания, что сами уже бессознательно принимают это за реальность. И иногда они даже раздражены, когда я указываю им на это», – сказал Кевин.

Он предположил, что такая острая реакция на Россию со стороны Запада обусловлена их схожестью. «Но Россия шокирует и пугает в тех областях, где она явно отличается от Запада. Труднее понять и уважать различия, когда кто-то кажется таким близким. Самые ожесточенные ссоры – это ссоры в семьях, где считается, что поведение члена семьи подвело целую семью или род», – считает он.

По его мнению, Россия является частью Западноевропейской семьи общих ценностей – но не во всем. Европе сложно принять, что различия в социальном, культурном и политическом плане являются следствием национальных особенностей России и не означают «отсталость или склонность к деспотизму».

Кевин подчеркнул, что в сложившейся международной ситуации необходимо как можно скорее наладить взаимоотношения и вспомнить о том, к чему может привести обострение «холодной войны» или, тем более, ее переход в горячую фазу.

«На Западе многие из нас потеряли историческое понимание ужаса сверхдержавной ядерной войны, если она когда-либо вспыхнет. Мы не думаем об этих рисках как реальных. Все это сейчас похоже больше на компьютерную игру»,– подчеркнул он.

В то же время он выразил уверенность, что надежды на оживление диалога между Россией и США весьма призрачные.

«Доминирующая двухпартийная структура власти в Вашингтоне должна поддерживать миф о могущественном сильном российском враге, чтобы сохранить оборонные контракты. Создание и продажа вооружений, а также индустрия развлечений – главные внутренние источники дохода и занятости в Америке. Так много ее промышленности и рабочих мест ушло в развивающиеся страны. Социальные проблемы нарастают. Теперь Трамп находится в ловушке новых солдат «холодной войны», – сказал Кевин.

«Возможно, когда нынешняя истерия вокруг якобы вмешательства России в президентские выборы в США утихнет, Трамп сможет вернуться к некоторым из своих первоначальных позитивных намерений. В настоящее время он явно не может этого сделать», – добавил Кевин.

Эксперт также обратил внимание, что Россия не должна «наивно доверять великодушию или дружбе Запада», и история это неоднократно уже доказывала.

«Россия должна продолжать развивать свои собственные мощные ассоциации и союзы в Евразии и за ее пределами. Россия должна разумно использовать свои экономические ресурсы, чтобы сохранить свои ядерные и неядерные сдерживающие силы в хорошем рабочем состоянии. Россия должна продолжать защищать свою национальную самобытность и ценности, в то же время защищая себя от экстремистских националистических сил или идей внутри России», – считает Кевин.

Москва, Мария Вяткина

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