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Вторник, 6 февраля 2018, 18:53 мск

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Директор подмосковной фирмы признан виновным в спонсировании террористов

Московский окружной военный суд приговорил коммерческого директора фирмы ООО «Экспострой» Шамиля Нурмагомедова к 7 годам лишения свободы за спонсирование запрещенного в России террористического «Исламского государства». Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Нурмагомедов спонсировал террористическую группировку, а также «оказывал финансовую помощь в приобретении билетов в Турцию участникам незаконных вооруженных формирований», которые затем незаконно пересекали границу с Сирией.

Известно, что для финансовой помощи подсудимый использовал счета в банках «Русский стандарт» и Citibank, общение осуществлялось по Skype.

Согласно приговору суда, Нурмагомедов признан виновным по ч. 1 ст. 205.1. УК РФ («Содействие террористической деятельности») и приговорен к 7 годам заключения общего режима.

Мужчина отказался признавать свою вину. По его словам, его брат Марат в 2013 году уехал в Сирию и деньги предназначались для его возврата из «горячей точки».

Прокурор настаивал на заключении на 9 лет. Защита уже заявила о своем намерении обжаловать приговор, что уточняет «Интерфакс».

Отмечается, что всего Нурмагомедов перечислил более 217 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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