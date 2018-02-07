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Среда, 7 февраля 2018, 20:07 мск

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Госдума сократила срок выдачи загранпаспорта

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, по которому срок выдачи загранпаспорта не по месту прописки сокращен с четырех до трех месяцев. Предполагается, что изменение будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

Напомним, в соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, его оформляют за один месяц. Срок выдачи паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца. Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским учреждением РФ так же не должен сейчас превышать три месяца.

Москва, Мария Вяткина

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