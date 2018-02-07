Госдума сократила срок выдачи загранпаспорта

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, по которому срок выдачи загранпаспорта не по месту прописки сокращен с четырех до трех месяцев. Предполагается, что изменение будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

Напомним, в соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, его оформляют за один месяц. Срок выдачи паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца. Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским учреждением РФ так же не должен сейчас превышать три месяца.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.02.18

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