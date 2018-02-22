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Четверг, 22 февраля 2018, 17:47 мск

Москва

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От 12 до 18 лет: шесть граждан Таджикистана осуждены за попытку взорвать маршрутку в Подмосковье

Московский окружной военный суд признал шестерых граждан Таджикистана виновными в попытке организации теракта в Люберцах в 2016 году. Подсудимым назначено от 12 до 18 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемые были приверженцами радикального ислама и пытались примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Для этого им было дано указание совершить теракт, передает «Интерфакс».

Как утверждает гособвинение, мужчины попытались взорвать маршрутное такси в Люберцах – они оставили внутри машины ведро со взрывчаткой и прикрепили к ней телефон в качестве пускового механизма. Трагедию удалось предотвратить благодаря бдительности пассажиров маршрутки.

Четверо фигурантов полностью признали вину, двое – частично.

Прокурор в ходе прений требовал назначить для обвиняемых от 12 до 16 лет колонии строгого режима и штраф в 400 тысяч рублей каждому, однако приговор оказался даже жестче.

«Суд постановил признать подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить им наказание в виде лишения свободы: Латипову – на 12 лет, Муминову – 18 лет, Самардини – 18 лет, Хасанову – 18 лет. Хикматуллои – 13 лет, Юлдашеву – 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – огласил решение судья Игорь Семин.

Москва, Мария Вяткина

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