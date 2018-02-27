В России раскрыта крупная Интернет-сеть наркоторговцев

В России пресечена деятельность крупной группировки, которая продавала наркотики через Интернет-магазин по всей стране. Как сообщила пресс-служба МВД, наркоторговцы создали мощную и современную торговую и логистическую сеть и даже принимали для расчета криптовалюты.

По данным ведомства, организаторы криминальной структуры разработали цикл оборота наркотических средств от производства до сбыта конечному потребителю. Ячейки группировки были сформированы в нескольких регионах России. При этом была отработана логистическая цепочка с доставкой особо крупных партий наркотических средств в оборудованных тайниками автомашинах. Расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют. Вербовка участников осуществлялась через социальные сети путем размещения объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве закладчиков и курьеров.

«На территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края полицейскими выявлены и ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 килограммов синтетических наркотиков в неделю», – говорится в сообщении ведомства.

Задержаны участники ОПГ в Московской, Ивановской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

Возбуждено 19 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 345 килограммов синтетических наркотических средств, около 500 килограммов различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования.

Всего задержано 27 фигурантов, в отношении 23 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 4 обвиняемым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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