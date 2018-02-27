Рубль пережил волну избыточного оптимизма: доллар снова набирает силу

Рубль пережил очередную волну оптимизма после решения международного агентства S&P вернуть инвестиционный уровень суверенного рейтинга России. Сегодня утром отечественная валюта достигла самой крепкой отметки по отношению к доллару с апреля 2015 года – «американец» подешевел до 55,5575 рубля. В то же время курс евро опускался до 68,4975 рубля.

Между тем днем оптимизм в отношении российской валюты угас. В настоящее время евро подорожал до 68,8 рубля, доллар возвращается к отметке в 56 рублей. По оценке аналитиков, дальнейших перспектив для укрепления рубля не просматривается на фоне ожидания новых антироссийских санкций со стороны США.

«Ажиотаж, накрывший рынки накануне, после решения агентства S&P поднять российский рейтинг с «мусорного» до минимально инвестиционного уровня, сегодня стих. Как и ожидалось, энтузиазм оказался избыточным: выше расти рейтингам некуда, для этого нет оснований. А само нахождение рейтинговой оценки РФ в зоне «рисков выше среднего» не делает российскую экономику крайне интересной для инвестиций, хотя и приоткрывает иностранным инвесторам вход в активы», – говорится в обзоре старшего аналитика «Альпари» Анны Бордовой.

Как отметил аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский, учитывая то, что доллар сейчас проявляет силу по всему спектру FOREX, а нефть не выглядит способной развить новую волну роста, курс доллара имеет все основания вновь подняться до 57 рублей, и, возможно, дальше – выше 59.

Финансовые эксперты обращают внимание, что дальнейшее движение валютных пар будет зависеть от сегодняшних заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Как считает Бодрова, чем ярче будут комментарии, тем лучше для доллара США, соответственно, тем хуже для валют развивающихся стран, к которым относится и рубль.

Так или иначе, по итогам утренних торгов на Московской бирже Банка России установил на завтра, 28 февраля, официальный курс доллара на отметке 55,6717 рубля, евро – 68,6599.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.02.18

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