Доллар подскочил на 70 копеек

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 1 марта, официальный курс доллара сразу на 70 копеек – до 56,3742 рубля, евро – почти на 25 копеек до 68,9062 рубля.

Как отмечают аналитики, резкий взлет «американца» связан с общим укреплением доллара на международном валютном рынке после вчерашних заявлений нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Накануне он сообщил, что процентные ставки в Штатах будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

В результате укрепления доллара стоимость энергоносителей начала снижаться. Мировых цены на нефть марки Brent опустились до $66,5 за баррель. Американской «черное золото» WTI подешевело до $62,90 за баррель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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