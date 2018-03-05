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Понедельник, 5 марта 2018, 18:45 мск

Москва

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Аппетиты коррупционеров растут: сумма взяток в России выросла почти втрое

В России общая сумма выявленных взяток за год выросла почти втрое. Аппетиты мздоимцев увеличились по сравнению с 2016 годом: если тогда эта сумма составляла 2,3 миллиарда рублей, то теперь она приблизилась к 7 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный бюллетень Национального антикоррупционного комитета.

«Суммы установленных взяток значительно выросли. Так, общая сумма полученных взяток по всем зарегистрированным преступлениям по статье 290 УК РФ (получение взятки) составила 6,7 миллиарда рублей», – говорится в документе.

Москва, Ольга Ветрова

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