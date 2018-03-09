Российский олигарх разоблачил теневое правительство США

Известный российский миллиардер Олег Дерипаска разоблачил теневое правительство США, финансированием которого занимается «группа миллиардеров из Кремниевой долины и Джордж Сорос». В своей статье в американском издании The Daily Caller он назвал «российскую тему» в американском политическом дискурсе примером заведомо ложной манипуляции общественным мнением по сценарию фильма «Хвост виляет собакой».

«Непрерывно меняющаяся русская тема в американской политике – это сегодняшнее воплощение сценария фильма «Хвост виляет собакой». Технологии и распад журналистики, основанной на фактах, позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую – это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», – пишет Дерипаска (цитата по РБК).

Миллиардер также отметил, что лично знаком с этой группой. «Прежде чем они перешли к своим нынешним большим амбициям по развороту в обратную сторону результатов президентских выборов в США, они в течение десятилетий жестоко и скрытно нападали на меня и других. Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны, однако их создатели просто следовали схеме фильма «Хвост виляет собакой» – нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их», – пишет бизнесмен.

В своей статье Дерипаска также сослался на слова одного из президентов США Теодора Рузвельта, который предупреждал, что «за мнимым правительством стоит невидимое правительство», которое «не несет никакой ответственности перед народом». «Уничтожение этого невидимого правительства, компрометация нечестивого союза между коррумпированным бизнесом и коррумпированными политиками – это главная задача», – приводит Дерипаска слова Рузвельта.

По его словам, «теневая власть, которая принадлежит небольшому количеству лиц из СМИ, бизнеса, правительства и разведывательного сообщества, навязывала провокационные и цинично ложные манипуляции общественности». «Из этих манипуляций родилась разработанная этими архитекторами повестка», – подчеркнул Дерипаска.

По его оценке, выдуманные сюжеты «препятствуют совместным международным усилиям по решению самых насущных, реальных мировых вопросов, таких как здравоохранение, изменение климата и будущее энергетики». «У моей собственной «матушки России» много проблем и вызовов, моя страна все еще находится в процессе перехода от советского режима, и некоторые хотят, чтобы в этом переходном периоде мы оставались неопределенно долгое время», – резюмировал Дерипаска.

В США Олег Дерипаска подозревается в связях с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, который находится под следствием по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, уточняет газета «Коммерсантъ». Как утверждало агентство AP, российский бизнесмен в течение нескольких лет платил по $10 млн в год господину Манафорту за продвижение интересов российских властей в американском Конгрессе. Дерипаска назвал эту информацию клеветой и обратился в суд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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