Решение было «добровольным»: Голикова расплакалась, когда ее освободили от должности

Татьяна Голикова сегодня освобождена от должности председателя Счетной палаты России. Это решение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было единогласно поддержано депутатами Государственной думы.

Несмотря на результаты голосования, освобождению от должности предшествовала попытка дискуссии. В Госдуме звучало очевидное недовольство решением Кремля снять Голикову с должности и на ее место назначить экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать слово Голиковой и узнать, является ли ее освобождение от должности «добровольным».

«Ее принудили к тому. Чтобы освободить место для Кудрина», – заявил Жириновский.

Голикова однако отметила, что ее освобождение от должности «идет на основе личного заявления в соответствии с законом».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны отметил, что все обсуждения в данном случае некорректны.

«Мы рассматриваем представление президента на основании поданного заявления председателя Счетной палаты, внесенного к нам в Государственную думу. Есть позиция председателя Счетной палаты Татьяны Алексеевны Голиковой, она ее высказала. Это ее решение – подать заявление и перейти на другую работу. Обсуждение и некорректно с одной стороны, и с другой – все решения приняты», – подчеркнул он.

Сама Голикова, выступая, не смогла сдержать слез. «Я хотела поблагодарить все фракции Государственной думы, все комитеты Государственной думы. На протяжении 4,8 лет, я старалась, и вы всегда ли на встречу, чтобы взаимодействие между правительством и Счетной палатой было более тесным. Наши усилия были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов. За этот период в федеральный бюджет возвращено 42 млрд рублей. Я думаю, что мало какой федеральный орган может этим похвастаться. И завершая… сложно говорить… Я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты», – сказала она, уже не сдерживая слезы.

Госдума попрощалась с Голиковой стоя.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», часть экспертов скептически оценивали назначение Голиковой в социальный блок правительства РФ, так как она – «стопроцентный финансист», и скорее хотела бы курировать экономические вопросы.

10 мая стало известно, что депутаты «Единой России» по согласованию с председателем партии, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Соответствующий пост становится вакантным в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на должность вице-премьера.

Кудрин согласился на предложение и сообщил, что на новом посту собирается акцентировать вопрос о «необходимости совершенствования контроля» и планирует заняться борьбой с коррупцией, поскольку, по его словам, «материалы Счетной палаты служат основанием, чтобы не допускать коррупцию».

Москва, Мария Вяткина

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