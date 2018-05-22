Госдума готовится принимать именные законы

В России может укорениться новая практика – называть резонансные законы именами их авторов. С таким предложением на пленарном заседании Госдумы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его инициативу поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, поручив комитету ГД по контролю и регламенту проработать предложение.

Отметим, что лидер либерал-демократов в данном случае преследовал личный интерес. В частности, он призвал назвать контрсанкционные меры «законом Жириновского», пояснив, что работал над ним очень много, может быть, больше, чем другие соавторы.

«Мы считаем, что законам иногда нужно давать имена, сделать более интересной нашу законодательную деятельность», – заявил Жириновский.

Между тем, к словам лидера ЛДПР отнеслись на удивление серьезно. По мнению Володина, «народ должен знать своих героев, тем более, если это с согласия самого автора».

«Нам действительно необходимо подумать над предложением Владимира Вольфовича, фракции ЛДПР, учитывая, что есть законодательные инициативы действительно авторские, над которыми много работают депутаты, резонансные, и если мы найдем решение этих вопросов... они для нас новые, интересные и правильные», – отреагировал Володин.

Присвоение имен, считает спикер Госдумы, сделает работу более открытой и понятной для избирателей, повысит ответственность авторов за свои законодательные инициативы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.05.18

Кризис или даже катастрофа: российские бизнесмены оценили состояние экономики РФ. / Путин получил карт-бланш: Госдума одобрила закон о контрсанкциях. / Певец Евгений Осин сломал четыре пальца, катаясь на новом мотоцикле. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»