Рубль набирает силу: надолго?

Сегодня американская и европейская валюты заметно подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил за завтра, 23 мая, официальные курсы «американца» и «европейца» более чем на рубль: доллар – до 61,2610 рубля, евро – до 72,2390.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», укреплению рубля способствует позитивная динамика, которую демонстрируют валюты развивающихся стран на фоне снижения доллара и повышения глобального спроса на рисковые активы. Кроме этого, поддержку рублю оказывает возобновившийся рост нефтяных котировок, а также налоговый период у российских экспортеров, пик которого приходится на ближайшую пятницу.

К завершению предыдущей сессии нефть отыграла все потери, и стоимость сорта Brent приближается к уровню $80 за баррель. Росту нефтяных котировок способствует ослабление доллара, а также возросшие риски введения санкций против Ирана и Венесуэлы.

Между тем, аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что «не стоит переоценивать укрепление позиций рубля в моменте». «Очень сомнительно, что оно сможет развиться в полноценный тренд, учитывая те меры по привлечению капитала, которые предпринимают США. Дорогой рубль и не нужен сейчас внутреннему рынку, тем более перед сельскохозяйственным сезоном», – отметила эксперт.

По мнению ряда финансистов, обвал рубля неминуем – его падение лишь вопрос времени на фоне оттока капитала из России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

Финал отопительного сезона омрачен – платежи ЖКУ вырастут. / Дело о хищениях в «Тольяттиазоте» обещает обернуться громким скандалом. / В Москве ищут «маньяка с газетой», нападающего на женщин с детскими колясками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»